Есть вопросы по ипотеке? – Звоните, ответим!

28 сентября 2017 года с 14.00 до 16.00 в Управлении Росреестра по Челябинской области состоится «горячая» телефонная линия для населения по вопросам ипотеки и долевого участия в строительстве.

В последний четверг сентября отдел регистрации ипотеки и долевого участия в строительстве Управления Росреестра проведет «горячую линию». Граждане и юридические лица смогут узнать о сроках государственной регистрации договоров ипотеки и участия в долевом строительстве, необходимом для этого пакете документов и размере взимаемой госпошлины.

На протяжении двух часов звонки от южноуральцев будут принимать заместитель начальника отдела Алёна Викторовна Земскова и ведущий специалист-эксперт Лина Сергеевна Стрижкова.

Телефон «горячей линии» 8(351) 260-58-81.

Пресс-служба Управления Росреестра

по Челябинской области