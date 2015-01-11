В главном управлении лесами региона прокомментировали ситуацию с рубками в Красноармейском районе

Заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский прокомментировал ситуацию с незаконными рубками в Красноармейском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Специалисты Красноармейского лесничества выехали на место вырубки, обнаруженной активистами ОНФ около деревни Шибаново. Было выяснено, что рубка велась в рамках отпуска древесины для собственных нужд граждан в соответствии с действующим законодательством, – отметил Александр Барановский. – Также выявлено, что неустановленные лица совершили поджог сухой травы 22 сентября, в указанном активистами месте. Специалисты Красноармейского лесничества выявили и ликвидировали это возгорание, не допустив возникновение пожара».

Александр Барановский также добавил, что в ближайшее время состоится выезд специалистов лесничества совместно с активистами ОНФ на второй участок вблизи села Бродокалмак, где, по информации активистов, также обнаружена незаконная рубка.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-glavnom-upravlenii-lesami-regiona-prokommentirovali-situaciyu-s-rubkami-v-41024