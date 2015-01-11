Недропользователи собрались в Челябинске для обсуждения актуальных вопросов

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области собрало на традиционный семинар организации, занимающиеся добычей общераспространенных полезных ископаемых. В этот раз мероприятие было посвящено актуальным вопросам разработки участков недр местного значения на Южном Урале, сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь собравшимся рассказали о последних изменениях в законодательстве о недрах. Так, министерство готовится перейти к упрощенному порядку предоставления участков с целью выполнения работ по дорожному ремонту и строительству. Соответствующие поправки предстоит рассмотреть депутатам Законодательного Собрания области на сентябрьском заседании.

Еще один вопрос касался изменений границ участков недр местного значения. Если раньше эта процедура могла быть проведена многократно только в сторону уменьшения, то теперь – и в сторону увеличения. Все случаи установлены постановлением Правительства РФ от 03.05.2017 № 429.

Во второй части семинара недропользователям напомнили о недопустимости нарушений условий лицензионных соглашений. Также была представлена информация министерства в области государственного геологического надзора за 2016 год и первое полугодие 2017 года. В этот период в ходе комплексных мероприятий выявлено 49 нарушений законодательства о недрах и установлено 52 факта незаконной добычи полезных ископаемых на участках недр местного значения. За полтора года к административной ответственности привлечено 321 лицо на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.

«В таком формате мы проводим встречи несколько раз в год, чтобы обсудить с недропользователями самые насущные вопросы в отрасли. Это помогает нам держать руку на пульсе. С одной стороны видеть проблемы, с которыми сталкиваются добывающие организации на местах. С другой – информировать их об изменениях в порядке предоставления лицензий и условий пользования недрами», – отметил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков.

В ходе семинара специалисты министерства ответили на все вопросы организаций. Они касались представления информации об участках недр местного значения, несоблюдения сроков геологоразведочных работ, пресечения фактов незаконной добычи. Дополнительно были даны разъяснения по вопросам возможности начала добычных работ на лицензионном участке, приведены примеры из сложившейся судебной практики.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/nedropolzovateli-sobralis-v-chelyabinske-dlya-obsuzhdeniya-aktualnyh-voprosov-41023