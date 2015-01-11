В Челябинск прибыл поезд с экспресс-лабораторией для тестирования на ВИЧ

Всероссийская акция по анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию стартовала сегодня на железнодорожном вокзале Челябинска. В столицу Южного Урала прибыл поезд, в состав которого вошел вагон с оборудованной лабораторией для диагностики ВИЧ. Масштабное мероприятие организовал Минздрав Российской Федерации совместно с РЖД. Акцию поддержал региональный минздрав, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель акции – привлечь внимание россиян к проблеме заболевания ВИЧ-инфекцией и мотивировать представителей разных социальных групп к ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих.

«Масштабность заболевания и его распространенность должны побудить людей не скрываться от врачей, – отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Мы предоставляем хорошую возможность и просим обратить на нее внимание. Наша область относится к числу регионов повышенного риска по распространению ВИЧ-инфекции. С учетом сегодняшних возможностей медицины, чтобы жить долго, здорово, счастливо, вести активный образ жизни, строить семьи и рожать здоровых детей, нужно знать свой ВИЧ-статус».

Всероссийская акция стартовала 11 июля во Владивостоке. Всего вагон-лаборатория в составе пассажирских поездов дальнего следования посетит 24 региона, в которых показатели заболеваемости ВИЧ превышают среднероссийские. В Челябинск вагон прибыл из Кургана, после эстафету примет Оренбург. Далее по графику медики отправятся в Самару, Тверь, Псков и Санкт-Петербург.

Напомним, в рамках акции каждый желающий сможет быстро, бесплатно, анонимно пройти тест на ВИЧ в любой день с 27 по 29 сентября с 10:00 до 18:00 в мобильном пункте экспресс-тестирования на втором этаже челябинского железнодорожного вокзала, а также с 18:00 до 10:00 в медпункте вокзала на первом этаже.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinsk-pribyl-poezd-s-ekspress-laboratoriey-dlya-testirovaniya-na-vich-41021