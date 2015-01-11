В Челябинске обсудят вопросы патриотического воспитания молодежи

29 сентября в рамках серии Всероссийских совещаний по вопросу разработки и внедрения современных методик работы с обучающимися в сфере патриотического воспитания в Челябинске в 14.00 в конферен-зале ЮУрГУ «Сигма» пройдет пленарное заседание. Участники со всей России представят собственный опыт реализации мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи в своих регионах, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

Также в программе запланирована экскурсия по городу и исторический квест, который проведут участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Целью проведения совещаний является аккумулирование опыта в разработке и организации современных методик работы и совершенствовании системы патриотического воспитания среди молодежи страны.

Участниками мероприятия станут более 200 человек из 34 регионов – специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования; сотрудники и обучающиеся средних и высших профессиональных учебных учреждений; представители студенческих общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания.

«Сегодня в регионах реализуются различные программы, направленные на патриотическое воспитание молодых людей. Данное мероприятие позволит обменяться опытом в реализации патриотических программ», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

«Подрастающее поколение – это будущее нашего общества. Наша приоритетная задача сегодня – правильное нравственное воспитание молодёжи. На совещании мы представим опыт организации и реализации Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», которая более 40 лет проходит в Алтайском крае. Сегодня, опыт проведения акции уже переняли более 20 регионов страны», – прокомментировала участник мероприятия Марина Панамаренко, представитель Алтайского края.

Организатором мероприятия является Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-obsudyat-voprosy-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-41019