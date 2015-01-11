Уснувший озерчанин чуть не пострадал от воздействия газа

27 сентября 2017 в 00.50 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от жителя п. Новогорный с сообщением, что в соседней квартире долго гудел свисток чайника, теперь перестал и пахнет раскаленным металлом. Сосед не открывает дверь, в квартире горит свет, работает телевизор.

Информация была доведена до служб 01 и 02 п. Новогорный. Пожарные в присутствии участкового проникли в квартиру через балкон, выключили газовую плиту и обнаружили хозяина квартиры крепко спящим.

Уважаемые жители округа, убедительная просьба не оставлять включенные газовые плиты без присмотра!