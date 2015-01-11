Солдат-срочников в армии станет меньше

Для 134 тысяч молодых россиян настала пора собираться в дорогу. По указу президента РФ, который публикует "Российская газета", в период с 1 октября по 31 декабря им придется поменять гражданскую вольницу на жестко регламентированную военную жизнь.

Как и обещали генералы, никаких временных изменений в обязательной армейской службе нынешней осенью не произошло. Солдатская казарма или матросский кубрик заменят для этих парней родной дом на год. Зато есть перемены в масштабах призыва.

По словам первого заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, в последнее время он постоянно сокращается за счет дополнительного набора контрактников. Масштаб призывного секвестра впечатляет. По сравнению с прошлой осенью он составил 18 тысяч человек, в сравнении с нынешней весной - 8 тысяч. Хотя в минобороны твердят о сохранении смешанного принципа комплектования войск, продвижение Российской армии к всеобщей профессионализации становится все заметнее.

О другом призывном нововведении-2017 можно узнать на официальном сайте минобороны. В разделе "Служба по призыву" там размещен уточненный перечень районов Крайнего Севера, чьих жителей отправляют в армию только раз в год: либо весной, либо осенью. Для тех, кто не в курсе, - данная преференция в России предусмотрена действующим законодательством.

Этой осенью и зимой найдется подходящая должность для более чем 15 тысяч выпускников школ, клубов и центров ДОСААФ, которые получили в Добровольном обществе военно-учетную специальность. Перечень таких армейских и флотских профессий постоянно расширяется и уже приблизился к полутора десяткам. Как и других молодых солдат, перед отправкой в войска их переоденут в повседневную форму одежды. Для тех, кто попадет в ВМФ, она черного цвета. Для солдат Воздушно-космических сил и ВДВ - синего. Для призывников других видов и родов войск - защитного.

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