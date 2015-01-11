Матрёну и Цветочек можно увидеть онлайн!

«Новые Русские Бабки» — комический эстрадный дуэт актёров Игоря Касилова (Клавдия Ивановна Цветочек) и Сергея Чванова (Матрёна Ивановна Нигматуллина). Дуэт был создан в 1990-е годы, когда Касилов и Чванов вместе работали на самарском телевидении.

В 1999 году выступали в кубке юмора Евгения Петросяна.

Тогда же состоялся первый сольный концерт «бабок» в Театре эстрады.

Считается, что «Новые Русские Бабки» являются современным вариантом известного советского юмористического дуэта Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны.

Матрёна и Цветочек очень быстро заполнили собой все юмористические программы центральных каналов российского телевидения — «Смехопанораму», «Кривое зеркало», «Шутка за шуткой» и др.

Новые Русские Бабки неизменно ведут все юбилейные и праздничные концерты центральных телеканалов.

На озерской сцене кабаре-дуэт выступит в ДК «Маяк» 30 сентября (суббота) в 17.00. Онлайн-трансляция на сайте Озёрск.ру.