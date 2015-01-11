8 октября в 18 часов в выставочном зале Центральной городской библиотеки состоится открытие фотовыставки «Пусть всегда будет Снежинск». Тема выставки – юбилей Снежинска глазами горожан.

В 2017 году обществом «Снежфото» был объявлен фотоконкурс, по его условиям можно было представить жюри фотографии, на которых изображены самые яркие моменты главного городского праздника этого года. Всего свои фотоработы представили 14 человек, из них в финал прошли 12. Из 119 снимков было отобрано 45, которые вошли в экспозицию музея Снежинска. Работы снежинских фотографов смогут увидеть и озерчане. Кроме того, в день открытия посетители выставки смогут пообщаться с авторами работ.

Работа выставки продлится до 27 октября. Вход свободный. Тел. 2-30-78.