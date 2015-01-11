Обращения по теплу – сигнал к действию

В понедельник на аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков вновь вернулся к проблеме теплоснабжения ряда жилых домов как в старой, так и в новой части города, а также дал поручение начальнику управления капитального строительства и благоустройства администрации о применении штрафных санкций в отношении ООО «ДорСтройУрал».

– Поступили обращения от жителей домов по ул. Набережной, а также по ул. Дзержинского,52 и 54, – отметил Евгений Щербаков. – В настоящее время температура воздуха на улице держится ниже нулевой отметки, поэтому все жители округа должны быть обеспечены теплом на сто процентов.

Глава округа дал поручение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Наталье Левиной создать комиссию и совместно со специалистами ММПКХ проработать все проблемные по теплоснабжению дома в соответствии с обращениями горожан.

Директор ММПКХ Александр Каюрин пояснил, что в настоящее время котельная медгородка запущена в работу и функционирует в нормальном эксплуатационном режиме. Данная котельная снабжает теплом объекты ЦМСЧ-71. В текущем году был введён в работу новый участок теплотрассы, который позволит подавать часть тепла от модульной котельной к жилым домам по улице Набережной. Евгений Щербаков поручил Александру Каюрину в целях улучшения теплоснабжения домов, расположенных в начале ул. Набережной, в срочном порядке запустить в работу новый участок теплосети. В настоящее время специалисты ММПКХ проводят переключение и регулируют гидравлический и температурный режим работы на данном участке.

Помимо вопросов по теплоснабжению глава округа дал поручение начальнику управления капитального строительства и благоустройства администрации Надежде Беляковой о применении штрафных санкций в отношении ООО «ДорСтройУрал»:

– Срок исполнения этим подрядчиком своих обязательств по ремонту картами истёк 29 сентября. Это предприятие подводит нас уже в третий раз: некачественный ремонт дороги по Метлинскому шоссе, несвоевременное нанесение разметки за Кыштымским КПП и в настоящее время срыв сроков ремонта картами ряда участков автодорог в Озерске. Поэтому мы будем применять все штрафные санкции, предусмотренные условиями договора, и срочно необходимо запросить график восстановления дорожного полотна, поскольку по срезанному асфальту ездить значительно хуже, чем до проведения ремонтных работ. В таком случае лучше было бы вообще не трогать старый асфальт.

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