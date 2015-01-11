Вниманию горожан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
По данным Челябинского ЦГМС 04 октября ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами умеренные, днем местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ключевые теги: мокрый снег, гололедица.
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