Успейте сдать тесты ГТО!

Уважаемые участники физкультурно-спортивного комплекса ВФСК ГТО Озерского городского округа!

Записывайтесь на ближайшие даты для выполнение тестов!

05/10 - легкая атлетика (бег на короткие и длинные дистанции, метание гранаты). Это крайний день в этом году на выполнение испытаний на стадионе "Труд".

10/10 - зальные дисциплины (прыжок в длину, наклон вперед, подтягивания, отжимания, рывок гири, поднимание туловища).

12/10 - кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3 и 5 км.

Это крайний день в этом году на выполнение испытания в ПКиО.

15/10 - фестиваль плавания.

Запись на тестирования проводится ежедневно!

КСК Лидер, ЦТ ГТО, каб.230, тел.70714