5 октября — День учителя в России

Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Международным днем учителя.

Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях!

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за то, что вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу – преподавательскому труду! Ваша профессия очень многогранна. Вы воспитываете будущих граждан страны, во многом благодаря вам, вашим усилиям сохраняется преемственность поколений и традиции.

В педагогических коллективах Озерского городского округа многолетний опыт учителей со стажем успешно сочетается с новациями и креативностью молодых коллег. Именно благодаря вам ребенок не только получает знания, но и учится дружбе, целеустремленности, приобретает главные жизненные и духовные ценности.

Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность первым наставникам, которые своим примером учили нас быть добрыми, честными, справедливыми и человечными.

Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям поверить в себя, развить творческие способности, в будущем воплотить самые смелые и современные идеи.

В первую очередь хочется пожелать вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и сообразительны, а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием!

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков

Уважаемые педагоги Озерского городского округа!

От имени Управления образования поздравляю Вас с профессиональным праздником – Всемирным Днем учителя!

Мы знаем, что учителю быть сегодня в профессии нелегко, но вы не унываете и стараетесь работать на высший балл…

Нет ничего труднее, чем обучать: учить все способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро делитесь знаниями со своими учениками. Ваши усилия обязательно принесут стране и миру огромную пользу – кто знает, каких высот достигнут ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый из них сумеет проявить себя с самой лучшей стороны и обязательно хотя бы раз, но вернется в родную школу, чтобы тепло произнести: «С Днем учителя, дорогой учитель!»

Удачи Вам на педагогическом поприще! С праздником!

Любовь Владимировна Горбунова,

начальник Управления образования

Но где бы ни бывали мы,

Тебя не забывали мы,

Как мать не забывают сыновья...

Простая и сердечная,

Ты — юность наша вечная,

Учительница первая моя!

«Школьный вальс», слова М. Матусовского,

музыка И. Дунаевского

На протяжении вот уже более пятидесяти лет, начиная с 1965 года, школы в начале октября по-особенному шумны и торжественны — скоро День учителя. В эпоху Советского Союза этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных датах».

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (World Teaches' Day), отмечаемый ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День учителя в этот же день — по Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1961 «О праздновании Дня учителя» День учителя стали отмечать 5 октября.

В 1995 году Указом президента РФ установлено почетное звание — Заслуженный учитель Российской Федерации, которое в День учителя присваивают педагогам, посвятившим делу воспитания и обучения более 15 лет и внесшим в него значительный вклад.

Каждый из нас, несомненно, имеет свои воспоминания о школьных годах — любимые и нелюбимые (но они просто были строгими) учителя, предметы, которые давались слёта, и те, для экзамена по которым требовалось создание замысловатой вязи шпаргалок. Вспоминаются и школьные товарищи-подруги, с которыми велись разговоры на всевозможные и невозможные темы.

Многое, конечно, позабылось, но можно с уверенностью сказать, что имя первой учительницы помнит большинство учеников. В День учителя многие из нас поздравят ее, поинтересуются здоровьем и делами в школе. Она посетует на нынешнюю молодежь и вздохнет: «Вот в ваши годы...»

Кроме того, что работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования, ее значение для формирования и развития общества невозможно переоценить.

Труд учителей и преподавателей заслуживает глубокого признания и благодарности. Редакция искренне поздравляет всех учителей с их профессиональным праздником и желает неутомимого энтузиазма и новаторства в работе, а главное — любознательных учеников.

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