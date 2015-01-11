Жители двух микрорайонов Копейска остались без тепла из-за коммунальной аварии

Накануне, 4 октября, в Копейске произошла коммунальная авария. В результате чего часть населения города осталась без отопления. Отопления лишились два микрорайона города: центр и северная часть. Коммунальщики незамедлительно приступили к устранению аварии.



В Копейске произошла большая авария на центральной теплосети по улице Жданова. В результате аварии центр города и северный микрорайон Копейска остались без тепла. Коммунальные службы работают в экстренном режиме и планируют 4 октября в 20 часов заполнить систему магистральных сетей горячей водой. После чего управляющие компании смогут подавать тепло в дома жителей. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.



Отметим, что администрация Копейского городского округа обратилась к жителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Городские службы делают все возможное, чтобы тепло пришло в квартиры жителей.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kopeysk-bez-tepla/