В списке заслуженных людей области — Лидия Ивановна Чернова

Ежегодно обладателями премии «Общественное признание» становятся сто лучших представителей ветеранского движения Челябинской области. Церемония награждения лауреатов прошла в большом зале областного парламента 29 сентября, в канун Дня пожилого человека. Награды лауреатам вручал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Викторович Мякуш, председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолий Петрович Сурков.

В этом году от Озёрской городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов было отмечено три уважаемых человека: Назарова Алефтина Николаевна — председатель культурно-массовой комиссии первичной организации ветеранов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк», Минеев Федор Иванович — председатель первичной организации ветеранов обособленного структурного подразделения Озерского почтампа Управления федеральной почтовой связи Челябинской области — филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», Чернова Лидия Ивановна — председатель первичной организации ветеранов посёлка Новогорный.

Лидия Ивановна на посту председателя Совета ветеранов посёлка Новогорный Озерского городского округа уже не первый год. За плечами 50 лет трудового стажа: объединение Вторчермет, Южноуральское управления строительства, Кыштымский медеэлектролитный завод. Ещё работая в СМУ-3, Лидия Ивановна была избрана председателем профсоюзного комитета управления, затем, перейдя на КМЭЗ, она стала заместителем профсоюзного комитета предприятия цветной металлургии. До сих пор добрым словом её вспоминают и строители, и металлурги старшего поколения.

Выйдя на пенсию, Лидия Ивановна на смогла усидеть дома. С первого года она вошла в состав Совета ветеранов посёлка Новогорный, была избрана заместителем председателя, затем председателем Совета.

Сегодня в Совете ветеранов посёлка Новогорый ежедневно кипит работа. Члены совета, возглавляемые Лидией Ивановной, и сами участвуют в различных мероприятиях и привлекают как можно большее число пенсионеров посёлка. Это и творческие вечера, и спортивные мероприятия, и тематические встречи. Ни одна из категорий людей старшего поколения не остаётся без внимания: ветераны ВОВ, вдовы солдат погибших на фронте, дети войны, репрессированные, ликвидаторы аварии на ПО «Маяк». Этот список можно продолжать и продолжать.

При личном участии Лидии Ивановны ежегодно проводится акция «Бессмертный полк», на площади посёлка Новогорный открыта Стена памяти участников Великой Отечественной войны – жителей посёлка Новогорный и Селезневского сельского совета. Новой инициативой стала работа по возведению памятника ветеранам ВОВ в сквере посёлка. Лидия Ивановна всегда с радостью принимает приглашение от школьников. Она частый гость и на школьных мероприятиях, и в школе искусств, и на детских праздниках в ДК «Энергетик».

В списке награждённых Лидия Ивановна числится под номером 92. Ожидая своего выхода на сцену, она заметно волновалась. Попасть в список таких заслуженных людей области – это большая честь.

После вручения награды, Лидия Ивановна сказала ответное слово. Она поблагодарила за высокую оценку своего труда председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Викторовича Мякуша. Слова благодарности за совместную работу она выразила председателю Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Анатолию Петровичу Суркову и председателю Совета ветеранов города Озёрска Ивану Ивановичу Гашеву. За оказываемую помощь в работе Совета ветеранов – депутатам различного уровня: Владимиру Владимировичу Бурматову, Михаилу Ивановичу Похлебаеву, Фариту Вакифовичу Хисамову, Сергею Евгеньевичу Орлову.

«Самые тёплые слова я бы хотела сказать и тем, с кем я работаю каждый день, Совету ветеранов, всем пенсионерам посёлка Новогорный и, конечно же, моей семье», - добавила в завершении Лидия Ивановна.

Сергей Чернов

Фото Дарья Жукова