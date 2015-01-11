Чемпионом Озерского ГО по шахматам стал Андрей Пазников

Завершился Чемпионат Озерского городского округа по быстрым шахматам среди учащихся до 18 лет.

В соревнованиях, проходивших на территории городского шахматного клуба, приняло участие 22 человека. В упорной борьбе призерами стали:

среди мальчиков

I место - Пазников Андрей с результатом 7 из 7 возможных очков,

II место - Жемчужный Николай 6 очков,

III место - Муратшин Данил 5 очков.

Среди девочек

I место - Глинская Света с результатом в 4,5 очка,

II место - по дополнительным Ткаченко Александра 4 очка,

III место - Глинская Юлия 4 очка.

Среди детей не старше 2008г.:

I место - Калин Егор с результатом в 4 очка,

II место - по дополнительным показателям Прохоров Лев 4 очка,

III место - Солопенко Владимир 3 очка.

Как обычно, у мальчиков первый Пазников Андрей, он стал 5-ти кратным чемпионом города! В этот раз он прошел турнир со 100% результатом 7 из 7 очков. Второе место Николая Жемчужного также закономерно, в личной встрече он был сильнее Муратшина Данила, который в итоге стал третьим.

Сюрпризом стала победа Глинской Светланы: обойдя прошлогоднюю чемпионку Глинскую Юлию и Ткаченко Александру, которая уже была чемпионом ОГО среди женщин и среди учащихся, стала чемпионкой Озерского ГО среди девушек.

Интересная борьба развернулась среди детей младшего возраста. Каждая партия не обходилась без чьей либо ошибки, это склоняло чашу весов то в одну, то в другую сторону. Исход встречи решался на последних секундах партий, и даже победитель определился лишь в последнем туре. Сделав ничью с третьеразрядницей Зайцевой Яной, им стал Калин Егор, который объективно является сильнейшим игроком среди юных участников. Притом по ходу соревнований он обыграл второразрядницу Глинскую Юлию и свел в ничью партии с Глинской Светой и Зайцевой Яной.

Лишь по дополнительным показателям уступил «пальму первенства» Прохоров Лев, заняв второе место.

Третьим стал второй год подряд Солопенко Владимир, показав хорошую игру.

По результатам соревнований норму 3 разряда выполнили – Калин Егор, Прохоров Лев, Беккинг Марк.

Поздравляем победителей и всех участников соревнований!

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управление ФК и С Озерского ГО за помощь в проведении соревнований.

Следующие соревнования среди детей на Кубок Озерского ГО по шахматам состоятся в конце октября!

Шахматная Федерация Озёрского ГО