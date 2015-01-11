Скончалась пострадавшая при столкновении поезда с грузовиком в ХМАО жительница Озёрска

Пострадавшая при столкновении поезда с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе жительница Челябинской области скончалась в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В больнице умерла одна из пострадавших в результате аварии на переезде Мыхпаевский – Лафина Т.А. Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно», – говорится в сообщении администрации Нижневартовска.

По словам врачей, женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что погибшая – жительница Челябинской области. Ее родственники живут и работают в Нижневартовске.

Глава города Василий Тихонов выразил глубокие соболезнования близким умершей. По его поручению им будет оказана вся необходимая помощь. Также поддержку окажет департамент образования муниципалитета, где работает дочь погибшей.

Напомним, столкновение грузовика с пассажирским поездом Адлер – Нижневартовск произошло 9 сентября на нерегулируемом переезде Мыхпаевский (ХМАО). Тележка одного из вагонов сошла с рельсов, были повреждены четыре вагона (3-6 по ходу движения), разорвана обшивка одного из них. Пострадали 20 человек, в числе которых жители Перми, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Нижневартовска и Радужного. Один из них, житель Перми, скончался в больнице в ночь на 16 сентября.

По данным транспортной полиции, грузовик с песком по касательной въехал в вагон поезда. Водитель самосвала в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В настоящее время из больниц Нижневартовска выписаны все пострадавшие, проходившие стационарное лечение после аварии, уточнили в администрации.

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