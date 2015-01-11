Третий день «Камераты» поделят Булгаков и Хемингуэй

В пятницу, 6 октября, на международном фестивале «Камерата» состоится показ двух спектаклей. Бурятский академический театр драмы на площадке Нового художественно театра представит моноспектакль «Старик и море» по одноименной повести Хемингуэя. Вечером на сцене Камерного театра труппа из Кургана покажет постановку «Морфий» по мотивам булгаковских рассказов, сообщает министерство культуры.

Оба коллектива впервые участвуют в челябинском форуме, оба являются номинантами национальной премии «Золотая маска». Бурятский режиссер Олег Юмов уже известен челябинским театралам – два года назад он поставил в челябинском театре драмы спектакль «Станционный смотритель». Моноспектакль «Старик и море» – уже вторая сценическая версия текстов Хемингуэя. Спектакль повествует о старом рыбаке, от которого отвернулась удача. Отчаявшись, старик однажды решается выйти в далекое море, где встречает самую большую рыбу в своей жизни. Спектакль полон философских размышлений об извечном противоборстве человека и природы.

Постановка Курганского театра драмы также основывается на литературном источнике – повести Булгакова «Морфий». Театр сразу погружает зрителя в непривычную атмосферу ещё до начала постановки – в зале не будет света. Свои места зрителям придется искать наощупь. На сцене практически отсутствуют декорации и реквизит. Главное – персонажи.

Доктор Поляков приехал в глушь России, желая спрятаться от прошлой жизни, от предательства и любви. Но и на новом месте молодой врач не может найти себя. Круговорот пациентов, слёз, крови. Нет ни сил, ни желания жить. Доза морфия, кажется, возвращает его к жизни. И даже среди капельниц, операций и морфия находится место для любви.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/tretiy-den-kameraty-podelyat-bulgakov-i-heminguey-41170