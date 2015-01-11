Еще 2 перекрестка изменят цикл работы светофоров

Уважаемые жители Озерского городского округа!
С целью предотвращения пересечения пешеходных и транспортных потоков на перекрестках г. Озерска: пр. Ленина – ул. Ермолаева – ул. Колыванова и ул. Челябинская – пр. Объездной. 10.10.2017 г. будут производиться работы по изменению циклов работы светофорных объектов с 2-хфазного на 3-хфазный.
Информация предоставлена УКСиБ
Ключевые теги: светофор.
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