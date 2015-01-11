Шквал прогнозируется в Челябинской области 7 октября

Шквалистое усиление ветра прогнозируется в Челябинской области 7 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местных синоптиков, в субботу в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный с переходом на юго-западный: ночью – 5-10, отдельные порывы до 11-16 метров в секунду, днем – 7-12, временами усиление скорости до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от минус одного до плюс четырех, в низинах – до минус четырех, днем – плюс 7-12 градусов.

Ранее со ссылкой на Уральский ЦГМС сообщалось, что к концу недели температура воздуха будет повышаться и даже ночью может оставаться на положительных отметках, поэтому образовавшийся ранее снежный покров растает.

Согласно климатическим данным, в течение наступившего предзимья снег может ложиться и сходить неоднократно. «В текущем периоде зима не наступит, ожидаемая относительно теплая погода при температуре воздуха ночью от нуля до плюс пяти, днем – 7-12 градусов ожидается в конце недели, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, то есть до 10 октября», – уточнили в Уральском ЦГМС.

При усилении ветра повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах и линиях энергосистем. Спасатели рекомендуют не прятаться в остановочных комплексах общественного транспорта, не находиться рядом с рекламными щитами и деревьями. Южноуральцам также советуют убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна.

Кроме того, в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При шквале часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что также способствует возникновению пожаров. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры или дома стоит немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.

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