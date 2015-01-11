В Челябинске пройдет XII Южно-Уральский профилактический форум

13 октября в Челябинске откроется XII Южно-Уральский профилактический форум, который развернется сразу на нескольких площадках города. Мероприятие объединит порядка трех тысяч гостей, сообщает министерство здравоохранения.

Как отмечают организаторы, задача проекта – привлечь внимание всех слоев общества и сделать их партнерами в деле формирования здорового образа жизни.

«В последнее время в корне поменялась деятельность службы профилактики, добавляется направление работы с детьми и профилактика наркомании. Благодаря работе межведомственного Координационного совета мы через все сферы жизни человека пропагандируем здоровый образ жизни, который зависит во многом от поведения населения. Форум позволит познакомиться с различными направлениями, которые позволяют сохранять здоровье», – отметила заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

Основное действие развернется на базе центра международной торговли: здесь будет представлена большая интерактивная площадка «Территория здоровья».

«Мы ожидаем до 3 тысяч участников, и постараемся сделать так, чтобы посещение форума было интересно всем категориям населения», – подчеркнула главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Посетить площадку смогут все желающие жители и гости города. «Территория здоровья» объединит работу четырех зон: зоны здорового питания (мастер-классы по приготовлению полезной пищи от ведущих рестораторов города), зоны спорта (занятия по современным спортивным направлениям), зоны обследований (консультации специалистов различного профиля, а также возможность измерения уровня сахара, холестерина в крови) и зоны лектория (беседы со специалистами по актуальным и важным для здоровья темам).

В рамках форума состоится открытое пленарное заседание, а также работа специалистов по тематическим сессиям: «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний на территории Челябинской области», «Современные здоровьесберегающие технологии в спорте», «Роль молодежи в формировании здорового образа жизни и развитии профилактической медицины». Новым направлением станет открытый смотр молодежных проектов.

Также на форуме пройдет круглый стол для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, на котором обсудят следующие темы: работа совета по защите прав пациентов при минздраве Челябинской области; практика получения грантов в сфере здравоохранения и взаимодействие СОНКО с органами исполнительной власти.

«Форум станет примером того, как могут удачно объединять свои усилия представители власти и специалисты из некоммерческих организаций. Мы готовим интересные акции для жителей города, примем участие в работе зоны лектория», – рассказала председатель Челябинского регионального диабетического общественного движения «Вместе» Ирина Исакова.

Площадка «Территория здоровья» будет работать в центре международной торговли (пр. Ленина, 35), с 10.30 до 18.00. Вход свободный, при себе желательно иметь паспорт и полис.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-xii-yuzhno-uralskiy-profilakticheskiy-forum-41209