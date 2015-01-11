Челябинских школьников будут обучать с помощью интеллектуальных игр

Школьники Челябинска смогут получать новые знания в формате интеллектуальных игр благодаря конкурсу социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», который Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК» г. Москва, в Челябинской области представлено заводом «Трубодеталь», АО «Трубодеталь») проводит в регионе. Среди его победителей – инициатива президента Челябинской региональной молодёжной общественной организации «Лига интеллектуальных игр» Александра Губина, сообщает пресс-служба завода.



Проект позволяет проверять знания учеников и восполнять пробелы. Интеллектуальные игры проводятся в виде факультативных занятий после школьных уроков или в выходные. Их можно подстраивать под любой предмет – от математики до географии. В Челябинске уже прошел первый, самый массовый этап школьных игр. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 40 команд – 250 учащихся из 3-11 классов. Финал состоится в ноябре.



«Интеллектуальные игры в Челябинске популярны уже не первый год. Особый интерес всегда вызывала телевизионная передача «Что? Где? Когда?», и мы решили перенести её в жизнь. Вопросы по школьным дисциплинам — вариант игры, который интересен всем детям. Так и родился проект «Все просто», – рассказал Александр Губин.



«Конкурс «ОМК-Партнерство» поощряет творческие инициативы, в том числе связанные со знаниями. Это то самое направление «интеллектуальной металлургии», о котором мы говорим в год 25-летия ОМК», – отмечает управляющий директор АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskih-shkolnikov-budut-obuchat-s-pomoshchyu-intellektualnyh-igr-41237