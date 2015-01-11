Автобусы — под особым контролем ГИБДД

Уважаемые жители Озерского городского округа!

По итогам 9 месяцев текущего года на территории Челябинской области совершено 118 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 3 человека погибло и 162 получили ранения.

Как правило, все происшествия с пассажирским транспортом характеризуются высокой тяжестью последствий и большим общественным резонансом.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием автобусов, сотрудниками ОГИБДД Озерского городского округа при надзоре за дорожным движением будет осуществляться проверка всех автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, междугородние перевозки, перевозки пассажиров по заказам.

Особое внимание будет уделено соблюдению Правил перевозки групп детей, перевозки людей, наличия и использования тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, соответствие конструкции и технического состояния транспортных средств установленным требованиям.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск