Научный форум, посвящённый безопасному развитию атомной энергетики

10 октября в Озерске во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось открытие научной конференции «Зарождение радиоэкологии, её развитие и роль в обеспечении радиационной безопасности природной среды и человека».

Программы конференции рассчитана на три дня, в ней принимают участие порядка двухсот человек, в том числе представители научно-исследовательских институтов, Российской академии наук, отраслевых и ведущих институтов страны, представители правительства Челябинской области, ветераны и работники ФГУП «ПО «Маяк».

– Основная задача конференции заключается в том, чтобы проанализировать опыт и достижения, которые были накоплены в нашей стране с момента зарождения радиоэкологии, – отметил советник генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по вопросам науки и экологии Юрий Мокров. – Радиоэкология как наука сформировалась на нашем градообразующем предприятии, сегодня важно обобщить накопленный опыт, сформулировать основные задачи на будущее и, самое главное, сделать развитие атомной энергетики безопасным для человека и природной среды.

Директор департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК "Росатом" Сергей Райков зачитал приветственный адрес от имени генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачёва, в котором, в частности, говорится о том, что конференция проводится в год экологии, в знаковом для всей атомной отрасли месте, на территории первого промышленного предприятия по производству материалов для ядерно-оружейного комплекса. В тексте также было отмечено, что колоссальные объёмы знаний, полученные специалистами предприятия шестьдесят лет назад, легли в основу новой науки – радиоэкологии, которые являются бесценным достоянием всего мирового сообщества и должны всегда использоваться только на благо человека.

С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев:

– Мы рады приветствовать на конференции и умудрённых опытом учёных, и молодёжь. Я думаю, что конференция станет площадкой для обмена опытом, позволит получить новые знания, даст толчок для вовлеченности массовой аудитории в перспективы атомной отрасли.

С открытием конференции ветеранов и работников ФГУП «ПО «Маяк», а также гостей Озерска поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Тема научной конференции сегодня актуальна как для жителей округа, так и Челябинской области, и думаю, что для всех граждан нашей страны. Желаю вам плодотворно поработать, познакомиться с градообразующим предприятием и посмотреть наш город. Весной Озерск особенно красив, наши предшественники мудро выбрали место для будущего города, где сочетаются оптимальные условия для производственного комплекса, и необыкновенная красота природы.

От Российской академии наук участников конференции поприветствовал член- корреспондент РАН Иван Тананаев. От имени директора ФМБА России Владимира Уйба к собравшимся в зале обратился его заместитель Максим Забелин.

Открыл конференцию почётный гость мероприятия академик РАН, доктор биологических наук Рудольф Алексахин:

– В ходе конференции будут рассматриваться как практические, так и фундаментальные проблемы академической науки. Поэтому сегодня открывается знаковое событие и для технологии, и для производства, и для фундаментальной науки.

10 и 11 октября участникам конференции предстоит работать в формате пленарных заседаний, в рамках которых будут заслушаны порядка 35 докладов. Более 40 научных работ будут представлены в виде стендовых презентаций, обсуждение которых пройдёт в ходе секционного заседания. 12 октября для гостей Озерска будут организованы экскурсии на Радиохимический и Реакторный заводы, посещение информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» и экскурсия по городу.

Фото Владимира Беляева.