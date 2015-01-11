Праздник джаза в ДК «Маяк»

21 октября в ДК «Маяк» состоится масштабный концертный проект с участием известных джазовых музыкантов-барабанщиков.

Концерт посвящен 100-летию Бадди Рича - одного из самых влиятельных барабанщиков всех времен по версии журнала «Rhythm Magazine».

Техника Бадди Рича, в том числе скорость и гладкое исполнение, стала стандартом в игре на барабанах. В то время, как Рич обычно держал палочки с использованием традиционной хватки, он также мог играть с помощью других захватов. Одним из его трюков были пересекающиеся движения рук во время барабанной дроби, часто под громкие аплодисменты от зрителей. Другой трюк Рича, который он использовал для впечатления публики во время своих выступлений, являлся stick-trick - быстрое вращение.

На концерте зрители услышат выступления озерских музыкантов – коллектива Big Band В.Завьялова (руководитель Влад Завьялов) МБУ «КДЦ», сольные выступления А. Булычева, И. Мизгина и именитых гостей А. Нестерова (Ярославль) и Виталия Хренова (Москва).

Начало концерта в 17.00,цена билета 150-250 руб.12+

Юлия Волевач