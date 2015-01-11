Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев

В Кремле "открывают окно в управленческую элиту завтрашнего дня". Такова цель всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", о старте которого объявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Проект будет реализовываться на постоянной основе. Его цель - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны. На сайте лидерыроссии.рф любой гражданин РФ сможет подать заявку на участие в конкурсе, рассказал Кириенко на презентации проекта.

- Запуск конкурса - прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении, - пояснил он.

По его словам, государству важно "продвигать людей не по тому, кто у кого родственник и какие возможности лоббирования, и не по количеству денег". Критериями должны быть исключительно профессиональные и личностные качества. В проект принимаются не только управленцы в сфере государственной службы, это могут быть представители частного бизнеса, госкомпаний, социальной сферы. Например, директор школы или главврач больницы. Единственное ограничение - возраст до 50 лет, гражданство РФ, опыт управленческой деятельности не менее пяти лет.

"Тем, у кого возраст до 35 лет, им может быть достаточно управленческого опыта двух лет", - добавил Кириенко.

Первый замглавы администрации президента заранее предупредил участников конкурса, что сжульничать не получится. Подать заявку и заполнить анкету можно будет до 6 ноября, после этого проводится онлайн-тестирование. А в январе и феврале 2018 года пройдут финалы конкурса в Москве. Все финалисты получат индивидуальные образовательные гранты в размере 1 млн рублей.

- Это деньги, которые человек может потратить на повышение своей квалификации и дополнительное образование в любом учебном заведении РФ, - сказал Кириенко. - Мы будем просить губернаторов, полпредов, руководителей компаний начинать присматриваться к этим людям, потому что исходим из того, что те, кто не прошел в российский финал, но попал в окружной, это перспективные, талантливые и мотивированные люди, - заявил он.

Кириенко также сказал о том, что наставниками победителей конкурса "Лидеры России" будут лучшие управленцы РФ.

- Нам надо уйти от традиционно сидящего в головах почти у каждого из нас известного анекдота: "может ли сын полковника стать генералом", - убежден он. - Знаете ответ? Ответ - "нет, потому что у генерала есть свои дети".

"Нам надо, чтобы это было не так", - добавил Кириенко.

"Главное, что нам нужно при проведении отбора, это чтобы сами участники и все заинтересованные понимали, что никакие связи, никакой блат, никакие деньги, никакие другие возможности, кроме собственных навыков, талантов, профессионализма, трудолюбия и знаний, тебе не помогут", - подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации.

Он также сообщил, что победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" могут попасть в высший управленческий кадровый резерв, если сами этого захотят.

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