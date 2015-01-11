Концерт преподавателей Детской музыкальной школы № 2

22 октября в 15-00 в выставочном зале Центральной городской библиотеки состоится концерт с участием преподавателей Детской музыкальной школы № 2.

Когда-то древнегреческий философ Сократ говорил: «В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить». Светить юным «солнышкам» помогают педагоги ДМШ № 2, отдавая много сил и энергии на достижения и успехи учащихся в течение всего учебного года. Как настоящие творцы человеческой души, преподаватели, облагораживая умы и сердца детей, учат их постижению прекрасного. И сами не забывают о творчестве и повышении исполнительского уровня.

В программе концерта слушателей ждет целая россыпь музыкальных жанров: классические, джазовые и эстрадные произведения в исполнении педагогов-музыкантов.

Вход свободный.

Справки по тел. 2-30-78.

http://www.libozersk.ru