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ГАИ разъяснила, как изменится регистрация транспорта и прием экзаменов на получение водительского удостоверения

Госавтоинспекция подробно разъяснила, в чем заключаются поправки в действующие регламенты о регистрации транспортных средств и экзаменационной деятельности.

Напомним, что соответствующий приказ вступил в силу 14 октября. Надо сказать, что новые поправки добавят сложности новоявленным водителям, которым предстоит только сдавать экзамены.

Так, например, одна из строжайших норм, прописанных в регламенте по приему экзаменов, касается маневров, которые водители совершают задним ходом. Напомним, таких упражнений при приеме экзаменов заложено несколько. Например, параллельная парковка или въезд в бокс.

Так вот, теперь для правильного исполнения этого маневра у претендента на права есть только одна возможность включить заднюю передачу. Если он не смог в один прием выполнить необходимый маневр, включил первую скорость, поправил автомобиль и снова включил заднюю передачу - он не сдал.

До сих пор было ограничено только время на выполнение упражнения. За это время кандидат на права мог совершить несколько маневров вперед - назад. А теперь это считается нарушением траектории выполнения упражнения. Сколько кандидатов, начиная с 14 октября, уже срезались на этом упражнении - пока неизвестно.

У мотоциклистов - свои проблемы. Теперь если при сдаче экзамена мотоциклист совершит опрокидывание транспорта, то получит оценку "не сдал".

Как пояснил начальник отделения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Гиляков, мотоцикл, как правило, не удерживают на упражнении "парковка".

Здесь мотоциклист должен слезть с мотоцикла и руками затолкать его на место парковки. А потом также руками вытолкать его обратно. Как раз в момент перехода из сидячего в стоячее положение кандидаты часто не справляются с тяжелым двухколесным транспортом. Поэтому появился этот пункт.

Также мотоциклистам сделали обязательным упражнение по скоростному маневрированию. Раньше это упражнение было представлено только в одном варианте: коридор длиною 80 метров. Не у всех автошкол были площадки такой длины. Теперь его усовершенствовали и сделали круговым. Такую трассу можно разместить на любой площадке. Соответственно, оно стало обязательным.

Установлен минимальный срок хранения видеозаписи экзамена - не менее месяца. Автошколам зимой разрешено не чистить до асфальта площадки. Достаточно почаще установить конусы, а также обработать площадку противогололедным реагентом.

Как пояснил замначальника управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Роман Мишуров, документом приведены в соответствие с Налоговым кодексом вопросы уплаты госпошлины. Госпошлина должна быть оплачена еще до подачи заявления на оказание тех или иных услуг от Госавтоинспекции.

Уточнены действия при подаче заявлений через портал Госуслуг. А также в подробностях прописаны требования при предоставлении услуг через многофункциональные центры - МФЦ. Например, прописаны сроки предоставления услуги через МФЦ - не более 15 рабочих дней.

Расширен перечень документов, которые человек может предоставить по собственному почину. Например, если он представит загранпаспорт при оформлении водительского удостоверения, то транслитерация его имени и фамилии будут выполнены точно так же, как прописано в документе для выезда за границу.

При получении прав в случае их утраты, или, например, смены фамилии, водитель может предоставить свежую медсправку. Тогда он получит права, срок действия которых - 10 лет.

Уточнен также перечень оснований для приостановления предоставления услуги на прием экзаменов на права. Так, услуга будет приостановлена, если в ГИБДД не будет сведений, подтверждающих выдачу документов. Например, свидетельства о получении образования "водитель" или ранее выданного водительского удостоверения, а также медицинской справки. Это не значит, что такой человек не может сдать экзамены. На это у него право есть. Но документ он получит только тогда, когда причина приостановки услуги будет устранена.

То же касается молодых водителей. Сдавать экзамен на права категории "В" и "С" у нас можно в 17 лет. Но права можно будет получить только тогда, когда кандидату на них исполнится 18.

Также согласно приказу, экзаменационные подразделения инвалиды могут посещать с собакой-поводырем. Правда, инвалид по зрению не может получить право на управление автомобилем по медицинским показаниям.

Что касается регистрации авто, то владельцем может быть любой гражданин. Независимо от наличия у него инвалидности.

https://rg.ru

Ключевые теги: водители, экзамены, автошколы.

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