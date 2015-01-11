Южноуральцы прошли отбор на форум молодых архитекторов и урбанистов

С 9 по 12 ноября в Ярославле пройдет II всероссийский молодежный форум «Города». Чтобы стать участником мероприятия, необходимо было предварительно выполнить творческое задание, с которым успешно справились два представителя Челябинской области, сообщает министерство образования.

На отборочном этапе необходимо было прислать описание летнего кинотеатра будущего в любой форме (презентация, чертеж, эссе, стихотворение). Помимо этого обязательное условие второй части задания – изготовление видеоролика, в котором автор должен рассказать о себе и о месте, которое он хочет изменить.

В результате отбора участников от Челябинской области были приглашены Валерия Андреева и Ульяна Огурцова.

«Эта площадка – не только хороший трамплин для того, чтобы заявить о себе и своих идеях, но также платформа для создания реальной концепции развития общественных пространств городов, которая повышает качество жизни горожан», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

На форуме «Города» соберутся молодые архитекторы и урбанисты, ландшафтные дизайнеры и бренд-менеджеры, специалисты в области информационных технологий и в сфере связей с общественностью, менеджеры по организации событий. Всего организаторы планируют принять более 150 человек.

Добавим, на площадке пройдет работа над кейсами: участники совместно с опытными экспертами поработают над вариантами благоустройства предложенных организаторами территорий. В итоге будет выбрана лучшая идея: команда-победитель получит помощь в реализации проекта.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralcy-proshli-otbor-na-forum-molodyh-arhitektorov-i-urbanistov-41366