Более 1200 южноуральцев прошли обследования на профилактическом форуме

В Челябинске прошел XII Южно-Уральский профилактический форум. Масштабное мероприятие от года к году собирает все большее число посетителей. Горожане с удовольствием пользуются возможностью быстро, бесплатно пройти самые популярные медицинские обследования, получить консультации узких специалистов, посетить пациентские школы и обучиться основам здорового образа жизни, сообщает министерство здравоохранения.

В этом году территорию здоровья, развернутую в рамках форума, посетили 1209 человек. Самыми востребованными оказались тест на глюкозу/холестерин, его прошли 240 человек, ЭКГ сделали 130 человек и 121 посетитель проверился на ВИЧ. Бесплатную прививку от гриппа поставили 146 челябинцам.

В субботу жители Челябинской области получили возможность пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства. На обследования пришли 1854 человека.

Помимо этого, профилактические акции развернулись в крупных торгово-развлекательных центрах столицы Южного Урала. Так, в ТРК «Алмаз» все желающие смогли пройти вакцинацию от гриппа, сделать маммографию и получить консультации онколога в рамках проекта «Крути против рака груди». Специалисты-онкологи проконсультировали 28 человек, еще 40 участниц мероприятия прошли маммографию. Бесплатную прививку от гриппа получил 161 человек. В КРК «Мегаполис» посетители проходили экспресс-тестирование на ВИЧ. Организаторы акции «Здорово быть здоровым!» проконсультировали и протестировали 78 человек.

«Форум подтвердил статус одного из крупнейших событий в сфере здравоохранения Челябинской области. Профилактика заболеваний – важная задача современной медицины, – отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Мы стараемся сформировать устойчивое информационное пространство, чтобы люди с молодых лет вырабатывали привычку заботиться о своем здоровье».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-1200-yuzhnouralcev-proshli-obsledovaniya-na-profilakticheskom-forume-41362