Очевидцев ДТП срочно просят откликнуться!

Уважаемые озерчане!

16 октября 2017 года, около 18:10, на перекрестке улиц Строительная-Советская в г.Озерск, автомобиль, предположительно УАЗ темного цвета, при буксировке легкового автомобиля красного цвета, выполняя правый поворот, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10, 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск