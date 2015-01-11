Маяк-Гранит одолел Центуриона

16 октября завершился матч открытия Чемпионата города Челябинска по хоккею с шайбой среди команд Маяк-Гранит (Озерск) и Центурион (Челябинск). Встреча закончилась со счетом 8:0 в пользу озёрской ледовой дружины.

Команда ХК Маяк-Гранит вышла на игру с серьезным настроем, ведь все помнят игру прошлого сезона, где команда Центурион дала бой нашим парням, в ходе которого матч не выявил победителя. Как итог: боевая ничья 2:2.

Старт сезона 2017/2018 выдался ярким и запоминающимся. Один из этих примеров - матч между давними соперниками ХК Маяк-Гранит и ХК Центурион.

Начало матча было стремительным, что привело к взятию ворот уже на 30 секунде. Отличился Игорь Захаров, забросив кистевым броском в левый верхний угол.

Второй гол не заставил себя долго ждать, отличился Дмитрий Петрюк, получив передачу от Максима Куликова. Вскоре отличная комбинация тройки Приданников-Данилин-Савицкий доводит преимущество до трех шайб. Спустя две минуты эта же тройкаувеличивает разрыв в счете 4:0 .

Второй период получился менее насыщенным на голы, хочется отметить великолепную игру вратарей. На 35 минуте выверенная передача Евгения Алабугина на Никиту Тровеных привела к 5 шайбе в ворота гостей. Также был момент, когда взятие ворот не было защитано. Игорь Захаров мощнейшим щелчком поразил ворота соперника, пронзив сетку насквозь. Команда ХК Маяк-Гранит не стала спорить с судейским решением.

Третий период начался с сольного прохода Максима Куликова, обыгравшего двух защитников и оставившего не у дел вратаря соперника - 6:0. Финальным аккордом матча стал дубль Виталия Аникеева. 8:0. Вратарь ХК Маяк-Гранит Эмиль Сафин провёл первый сухой матч в сезоне. Из-за травм не смогли сыграть Ринат Шакиров, Алексей Лучников, Валерий Дыдыкин, Александр Овсянников. Желаем ребятам скорейшего выздоровления!

Параллельно с нашей игрой проходил матч между ХК УралГуфк Челябинск и ХК Миасс City .Встреча завершилась победой ХК УралГуфк со счетом 6:5.

Следующим нашим соперником станет команда ХК УралГуфк Челябинск. Игра пройдет 23 октября, в 22:45, в ледовом дворце "Айсберг". Приглашаем наших любимых болельщиков поддержать свою родную команду!!!

16 октября 2017г. Маяк-Гранит - Центурион 8:0 (4:0, 1:0, 3:0).

Состав: Сафин (Кайпаев); Захаров-Кучуков; Михайлов-Тровеных-Алабугин; Аксенов-Созинов; Петрюк-Куликов-Аникеев; Мотыгулин-Свирепо; Данилин-Приданников-Савицкий; Кононов.

Центурион состав: Котков, Николаев, Плосконенко, Блинов, Щукин, Васильев, Листишенков, Мартыненко, Ботов, Таверов, Ясавин, Строителев, Бердников, Сурков, Смирнов, Стуков, Абдулкадиров, Зыков, Семендяев, Григорьев, Швец, Новоселов.

Голы: 1 гол - Захаров (Алабугин, Михайлов); 2 гол - Петрюк (Куликов); 3 гол - Приданнков (Данилин, Савицкий); 4 гол-Савицкий (Приданников ,Данилин); 5 гол - Тровеных (Алабугин); 6 гол - Куликов (Аксенов, Петрюк); 7 гол - Аникеев (Созинов) ; 8 гол-Аникеев (Созинов, Аксенов).

Пресс служба ХК Маяк-Гранит