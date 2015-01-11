На конференции в Челябинске обсудят вопросы национальной безопасности

20 октября в Челябинске состоится региональная научно-практическая конференция на тему «Геноцид в XXI веке. Борьба с терроризмом», сообщает управление общественных связей правительства Челябинской области.

Инициатором мероприятия является Челябинская областная общественная организация «Езидский национальный культурный центр» и приурочено к третьей годовщине геноцида езидов в Шангале (Ирак) от рук террористов.

В рамках конференции будут обсуждаться пути совместной борьбы общественных организаций, а также государственных органов с террористической организации ИГ, учитывая активную деятельность вербовщиков-террористов на территории Челябинской области. Участники выступят с докладами о террористической организации ИГ и ее преступлениях, а также перспективах возрождения ИГ и угрозах для России. Кроме этого будет затронута тема профилактики экстремизма в сети Интернет.

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, преподаватели и студенты вузов Челябинска, представители правоохранительных органов, а также представители разных национальных общин и конфессий Челябинской области.

Мероприятие организовано при поддержке правительства Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области, Ассамблеи народов Челябинской области, Молодежной Ассамблеи народов Челябинской области, Южно-Уральского государственного университета, Факультета Евразии и Востока Челябинского государственного университета, Центра народного единства г. Челябинска.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-konferencii-v-chelyabinske-obsudyat-voprosy-nacionalnoy-bezopasnosti-41418