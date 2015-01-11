Госавтоинспекция больше не будет выдавать справки о ДТП

Начиная с пятницы - 20 октября, сотрудники Госавтоинспекции перестанут выдавать участникам аварии справки о ДТП. Это прописано, а точнее убрано из регламента по работе ДПС. Регламент вступает в силу 20 октября.

Чем же это грозит водителям? Проблема в том, что справка от ГАИ как один из обязательных документов прописана в правилах страхования.

Раз автоинспекция больше не будет выдавать такие справки, то у страховщиков появится законный повод отказать в приеме документов на выплату компенсации.

Почему возникла такая парадоксальная ситуация? До 2014 года справка о ДТП была указана в правилах страхования ОСАГО, которые утверждало правительство. Поэтому обязательная выдача справки об аварии оставалась и в регламенте МВД. Но в 2014 году правила страхования стал утверждать Центробанк. Но он не может давать указания по деятельности МВД. Возникает коллизия: постановление правительства не предусматривает справки о ДТП, а в правилах, утвержденных Центробанком, она есть. Прошло три года, а ситуация не изменилась. Но только до тех пор, пока МВД не обнаружило лишний документ.

Госавтоинспекция не раз обращалась в Центробанк с пожеланием изменить правила страхования и убрать оттуда обязательность предоставления справки о ДТП. Однако до сих пор результата не добилась. В итоге теперь правила страхования противоречат регламенту ГИБДД.

Два ведомства не нашли общего языка, а пострадают водители. С завтрашнего дня, если авария потребовала оформления с помощью сотрудников ГАИ, то максимум, что смогут получить на руки участники аварии - это процессуальные документы. Например, определение об отказе в возбуждении административного дела или постановление о наложении штрафа. Получить другие документы участники аварии смогут в прежнем порядке.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ГИБДД, в протоколах, постановлениях, определениях и прочих документах будет максимально расписана вся ситуация. То есть сколько и какие машины участвовали в ДТП, какие повреждения они получили. Также будут указаны данные их владельцев и водителей, номера полисов ОСАГО. Водитель по-прежнему должен заполнить извещение о ДТП со схемой происшествия и предоставить в страховую компанию. Бланк этого извещения выдается при покупке полиса ОСАГО.

Как сообщили в Российском союзе страховщиков, главное не правила, утвержденные Центробанком, а закон. А в законе об ОСАГО, а именно в пункте 5 статьи 11, указано, что "для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения страховщик принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные уполномоченными на то сотрудниками полиции". То есть процессуальных документов о возбуждении административного дела или об отказе в его возбуждении будет достаточно. Страховщик получит документы о ДТП, оформленные уполномоченным на то сотрудником полиции.

Правда, стоит напомнить, что в правилах страхования прописано, что такой водитель должен предоставить и справку о ДТП. Понятно, что закон важнее всяких правил. Но большинство страховщиков руководствуется именно правилами.

В итоге, водителю могут отказать в приеме документов на том основании, что согласно правилам не представлен весь пакет документов. Или на том же основании отказать в выплате. Как сообщают в РСА, в МВД указывают на то, что вся информация о ДТП содержится в заполненном извещении о ДТП.

Действительно, закон об ОСАГО предписывает участникам ДТП заполнять бланки извещений о ДТП, но это может стать основанием для возмещения по ОСАГО только в одном случае - когда выполнены условия "европротокола", что подтверждено подписями двух водителей в оформленном извещении о ДТП.

Грубо говоря, то, что в случае аварии вы и ваши визави оформили извещение о ДТП, еще не дает вам права на выплату.

Да, Госавтоинспекция дала разъяснения для своих сотрудников о том, что в документы о ДТП будут вноситься сведения (номер полиса ОСАГО, характер повреждений), необходимые страховщику. По запросу пострадавшего страхователя будет выдаваться копия такого документа, которую он сможет представить в страховую компанию.

Но правила ОСАГО, если речь не идет о "европротоколе", таких документов не предусматривают.

А теперь поговорим о грустном. Понятно, что при таком раскладе страховщики воспользуются неожиданным случаем отказать в выплате.

В результате вырастет количество обращений в суд. Как мы уже писали раньше, закон об ОСАГО не знает термина "справка о ДТП". То есть суды встанут на сторону пострадавшего.

То есть с пятницы количество судебных разбирательств в отношении страховых компаний вырастет в разы. Более того, в разы вырастет количество случаев страхового мошенничества. Ведь перекупить заведомо выигрышные претензии к страховщикам станет выгодно.

И в этой ситуации обвинить автоюристов в недобросовестных действиях будет очень сложно.

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