Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

В январе 2017 года в рамках государственной федеральной программы в Озерске начались исследования Иртяшско-Каслинско-Кыштымской водной системы. 17 и 18 октября научные сотрудники ФГБУ «Российского научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов» продолжили сбор гидрологических данных.

Следует отметить, что научные исследования Иртяшско-Каслинско-Кыштымской водной системы в таком масштабе, как в этом году, проводятся в Озерске впервые. Программу исследований, рассчитанную на три года, проводят специалисты ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (г. Екатеринбург), который является научным подразделением Федерального агентства водных ресурсов. Специалисты изучают неблагоприятные явления, которые периодически наблюдаются на Иртяше, связанные с цветением сине-зелёных водорослей, изменением уровня воды и замором рыбы. В результате работы будут разработаны рекомендации для того, чтобы стабилизировать и улучшить экологическое состояние водоёма.

17 и 18 октября научные сотрудники РосНИИВХ продолжили работу на акватории Иртяша. Руководитель рабочей группы, заведующий сектором гидробиологических исследований отдела научно-методического обеспечения и восстановления водных ресурсов ФГБУ «РосНИИВХ» Тимур Павлюк пояснил, что в настоящее время завершается полевой цикл исследований озера. В этот период перемешиваются слои воды, придонный слой поднимается наверх и в этот период особенно важно понимать химический состав разных горизонтов озера.

Напомним, что в марте этого года на озере Иртяш были взяты пробы воды и проведены замеры по различным физическим показателям. Тимур Павлюк, комментируя итоги работы отметил, что в марте была задача провести обследование водоёма в наиболее критический период времени года, когда на водоёмах возникают неблагоприятные явления (замор рыбы, локальный дефицит кислорода). В мае задача учёных состояла в том, чтобы исследовать химический состав воды, взять гидробиологические пробы на состав водорослей, зоопланктона, макрозообентоса, посмотреть структуру этих сообществ, дать оценку состояния озера Иртяш с точки зрения экологии. На акватории Иртяша были взяты пробы на шести точках, а также проведены исследования на притоках озера. В августе было установлено максимальное развитие колоний сине-зелёных водорослей. В этот период происходило их обильное размножение и гибель, а также выделялось максимальное количество токсинов. В октябре затухает жизнедеятельность сообщества сине-зелёных водорослей, которые переходят в состояние «покоя», образуют споры и оседают на дно водоёма до следующей весны.

Ведущий научный сотрудник сектора гидробиологических исследований Валерий Мухутдинов продемонстрировал озерским экологам работу уникального прибора для флюоропроб (производства Германии), который позволяет проводить исследования водоёма на глубине до 20 метров, а полученные данные сразу обрабатываются на компьютере. С помощью данного прибора было выявлено, что наибольшее количество водорослей зафиксировано со стороны озера Большие Касли. В октябре их количество снизилось в два раза по сравнению с августом, и сейчас происходит активная диструкция органического вещества, в том числе и токсинов. Интересные данные были получены о соотношении фосфора и азота, которое влияет на развитие сине-зелёных водорослей.

В настоящее время собрана информация о состоянии озера Иртяш в разное время года. Учёные готовятся представить окончательный отчёт с анализом результатов исследований и подготовить рекомендации на проведение дальнейших исследований озера Большие Касли и озера Большая Нанога. Будет рассчитан показатель антропогенной нагрузки, выявлены приоритетные источники и причины загрязнения озера. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что водоёму и всей экосистеме необходимо бережное отношение.

Специалисты РосНИИВХ выражают благодарность ФГУП «ПО «Маяк» и управлению по физической культуре и спорту администрации округа, а также работникам яхт-клуба «ГАЛС» за обеспечение экспедиции водным транспортом для проведения научно-исследовательских работ на озере Иртяш.

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