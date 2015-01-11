Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

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Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

В январе 2017 года в рамках государственной федеральной программы в Озерске начались исследования Иртяшско-Каслинско-Кыштымской водной системы. 17 и 18 октября научные сотрудники ФГБУ «Российского научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов» продолжили сбор гидрологических данных.

Следует отметить, что научные исследования Иртяшско-Каслинско-Кыштымской водной системы в таком масштабе, как в этом году, проводятся в Озерске впервые. Программу исследований, рассчитанную на три года, проводят специалисты ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (г. Екатеринбург), который является научным подразделением Федерального агентства водных ресурсов. Специалисты изучают неблагоприятные явления, которые периодически наблюдаются на Иртяше, связанные с цветением сине-зелёных водорослей, изменением уровня воды и замором рыбы. В результате работы будут разработаны рекомендации для того, чтобы стабилизировать и улучшить экологическое состояние водоёма.

17 и 18 октября научные сотрудники РосНИИВХ продолжили работу на акватории Иртяша. Руководитель рабочей группы, заведующий сектором гидробиологических исследований отдела научно-методического обеспечения и восстановления водных ресурсов ФГБУ «РосНИИВХ» Тимур Павлюк пояснил, что в настоящее время завершается полевой цикл исследований озера. В этот период перемешиваются слои воды, придонный слой поднимается наверх и в этот период особенно важно понимать химический состав разных горизонтов озера.

Напомним, что в марте этого года на озере Иртяш были взяты пробы воды и проведены замеры по различным физическим показателям. Тимур Павлюк, комментируя итоги работы отметил, что в марте была задача провести обследование водоёма в наиболее критический период времени года, когда на водоёмах возникают неблагоприятные явления (замор рыбы, локальный дефицит кислорода). В мае задача учёных состояла в том, чтобы исследовать химический состав воды, взять гидробиологические пробы на состав водорослей, зоопланктона, макрозообентоса, посмотреть структуру этих сообществ, дать оценку состояния озера Иртяш с точки зрения экологии. На акватории Иртяша были взяты пробы на шести точках, а также проведены исследования на притоках озера. В августе было установлено максимальное развитие колоний сине-зелёных водорослей. В этот период происходило их обильное размножение и гибель, а также выделялось максимальное количество токсинов. В октябре затухает жизнедеятельность сообщества сине-зелёных водорослей, которые переходят в состояние «покоя», образуют споры и оседают на дно водоёма до следующей весны.

Ведущий научный сотрудник сектора гидробиологических исследований Валерий Мухутдинов продемонстрировал озерским экологам работу уникального прибора для флюоропроб (производства Германии), который позволяет проводить исследования водоёма на глубине до 20 метров, а полученные данные сразу обрабатываются на компьютере. С помощью данного прибора было выявлено, что наибольшее количество водорослей зафиксировано со стороны озера Большие Касли. В октябре их количество снизилось в два раза по сравнению с августом, и сейчас происходит активная диструкция органического вещества, в том числе и токсинов. Интересные данные были получены о соотношении фосфора и азота, которое влияет на развитие сине-зелёных водорослей.

В настоящее время собрана информация о состоянии озера Иртяш в разное время года. Учёные готовятся представить окончательный отчёт с анализом результатов исследований и подготовить рекомендации на проведение дальнейших исследований озера Большие Касли и озера Большая Нанога. Будет рассчитан показатель антропогенной нагрузки, выявлены приоритетные источники и причины загрязнения озера. Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что водоёму и всей экосистеме необходимо бережное отношение.

Специалисты РосНИИВХ выражают благодарность ФГУП «ПО «Маяк» и управлению по физической культуре и спорту администрации округа, а также работникам яхт-клуба «ГАЛС» за обеспечение экспедиции водным транспортом для проведения научно-исследовательских работ на озере Иртяш.

http://www.ozerskadm.ru

Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

Состоялась очередная экспедиция по изучению озера Иртяш

Ключевые теги: озеро Иртяш, экологическое состояние.

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