Преданный делу

22 октября отметит 75 лет со дня рождения Генеральный директор ООО «Бытовые услуги» Владимир Сергеевич Бровцев.

Выпускник Уральского политехнического института Володя Бровцев приехал в закрытый город по направлению в 1967 году и приступил к работе в должности инженера-технолога на фабрике химчистки КБО. Проявив деловые качества, был повышен в должности до начальника фабрики, а в 1969 году его назначили главным инженером Комбината бытового обслуживания населения, который возглавлял А.Пономарев.

В тот период в городе бытовое обслуживание населения бурно развивалось. Работали ателье по пошиву легкого платья, парикмахерские, обувной цех, фотография, выполнялся ремонт сложной бытовой техники.

Профессионализм, требовательность, умение смотреть далеко вперед – все эти качества молодого специалиста были оценены по достоинству, и в 1975 году он назначается руководителем предприятия.

Как гласит народная поговорка: «Под лежачий камень вода не течет». Владимир Сергеевич постоянно расширял спектр услуг, способствовал строительству новых объектов, а для этого постоянно приходилось обивать пороги вышестоящих инстанций. В 70-е годы и 80-е в городе появились ателье «Обновление одежды», парикмахерская «Золушка», мастерские по ремонту обуви и часов, приемный пункт химчистки, фотоателье «Горизонт».

Хозяйство Бровцева росло и расширялось. При этом в директоре органично сочетались качества технического руководителя, экономиста, финансиста, хозяйственника, снабженца.

Неоценимым качеством руководителя является его умение работать с подчиненными. В те годы на предприятии трудились более 800 человек, в том числе 750 женщин. Нерадивые сотрудники получали вполне заслуженные взыскания, при решении выжных вопросов учитывались толковые предложения рабочих и служащих. В конфликтной ситуации Владимир Сергеевич проявляет тактичность и сдержанность.

Его отличает верность делу, которому он служит, чувство товарищества, преданности своему коллективу вот уже в течение 50 лет.

За высокие показатели в труде, добросовестную работу, активное участие во внедрении новых технологий Владимир Сергеевич Бровцев неоднократно награждался благодарностями, почетными грамотами, денежными премиями.

В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден медалью «За трудовую доблесть», имеет звание «Ветеран труда», является обладателем ведомственного знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

За полвека работы на одном предприятии, Владимир Сергеевич Бровцев внес огромный вклад в развитие бытового обслуживания. Отзывчивость, доброта, искренность в отношениях с людьми снискали ему заслуженное уважение у сотрудников и горожан.

Его частенько можно увидеть на городских мероприятих, на стадионе, окруженном сотрудниками, руководитель интересуется новинками литературы, является страстным садоводом и пчеловодом.

Владимир Сергеевич и Ольга Николаевна Бровцевы вырастили двоих детей, которые подарили им трех внуков.

Преданность делу, верность друзьям, любовь к родным и близким Владимир Сергеевич проносит через всю жизнь. Наверное, это отличительные черты людей старшего поколения.

Коллеги сердечно поздравляют своего бессменного руководителя со знаменательной датой, желают ему здоровья, счастья, любви и уважения близких. А главное – успешной работы на благо родного города.

Светлана Гурина