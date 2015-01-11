Стартует конкурс на предоставление субсидий

В соответствии с Порядком предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением от 18.10.2017 № 2749 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» с 20 октября 2017 года администрация Озерского городского округа в лице Отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа (далее – Отдел) объявляет открытый публичный конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) предоставляются в целях возмещения части затрат:

1) связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

2) связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

3) на возмещение затрат субъектов социального предпринимательства – СМСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Размер субсидии, предоставленной одному субъекту в 2017 году, не может превышать 500 тысяч рублей для всех видов субсидий.

Претендовать на получение субсидий могут СМСП:

- имеющие государственную регистрацию на территории Озерского городского округа Челябинской области (далее – округ);

- не имеющие на дату подачи заявления задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам в виде субсидий;

- не имеющие на дату подачи заявления задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- создающие новые или сохраняющие действующие рабочие места в текущем периоде к предыдущему периоду;

-вложившие собственные средства в строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2016 году и (или) 2017 году для получателей субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2;

- осуществляющих социально ориентированную деятельность для получателей субсидий, предусмотренных подпунктом 3.

Конкурсная документация принимается Отделом по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, каб. 6, 8 тел. 2-45-62; 2-47-72 и МБУ «МФЦ» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62, тел. 2-16-66, начиная с 20.10.2017 года (даты размещения объявления о публичном конкурсе на официальном сайте администрации Озерского городского округа www.ozerskadm.ru) в течении 30 календарных дней - по 18 ноября 2017 года включительно.

Критериями оценки результатов конкурса являются:

1) социальная эффективность - отношение среднемесячной заработной платы работников СМСП по состоянию на 1 января 2017 года к величине прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Челябинской области по состоянию на 1 января 2017 года (в процентах);

2) сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост среднесписочной численности работников СМСП в текущем финансовом году в сравнении с 2016 годом;

3) вид деятельности.

Информация о СМСП, признанных победителями конкурсного отбора (получателях субсидии), будет размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа www.ozerskadm.ru и в газете «Озерский вестник» до 30 декабря 2017 года.

http://www.ozerskadm.ru