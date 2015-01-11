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| Новости » Экономика

«Все по делу, хотя немного обидно»

Губернатору Южного Урала представили анализ ситуации «без прикрас» в основе стратегии-2035. Кандидат экономических наук, директор ООО «Соинвест» Анастасия Кузьминова в комментарии для Znak.com сформулировала основные тезисы своего доклада.

«Все по делу, хотя немного обидно»

В Миассе 12 октября прошло совещание под руководством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Приурочено оно было к открытию дороги «Хребет-Златоуст», на которую из регионального бюджета были выделены 300 млн рублей.

На совещании я представила предложения рабочей группы относительно стратегии пространственного развития Челябинской области до 2035 года. Это результат объемной аналитической работы большого коллектива, полный текст презентации можно увидеть на публичной странице «Челябинская область — 2035. Вырабатываем стратегию вместе» в Facebook.

В этой работе мы с самого начала отказались от лакировки ситуации, поэтому она содержит ряд выводов, которые звучат довольно смело, хотя уверена, что большинство специалистов с ними согласится. В этой заметке я могу только кратко их перечислить:

1) Моногорода с самой маленькой численностью населения не имеют перспективы диверсификации. Пока в них работает градообразующее предприятие — они будут жить, а после — необходимы программы поддержки мобильности, переобучения и самозанятости населения. ТОСЭР в Бакале и Верхнем Уфалее, увы, ничего не дает для развития региона. Решит ли этот инструмент проблему безработицы и как надолго — большой вопрос, при этом шансы на создание ТОСЭР в других моногородах области стали совсем небольшими.

«Все по делу, хотя немного обидно»

2) Кластеров в том понимании, как их трактует Министерство промышленности и торговли РФ, у нас в моногородах не просматривается, поскольку область традиционно специализировалась на производстве материалов и комплектующих. Те немногие производители конечной продукции, которые у нас размещены, практически не формируют внутри региона цепочек поставок, исключая оборонку. По этой причине федеральные инструменты поддержки кластеров мы можем использовать, только включая наши предприятия в межрегиональные цепочки поставок, а не формируя кластеры «своими силами».

«Все по делу, хотя немного обидно»

3) Несмотря на то, что в ассоциацию «Горный Урал» вступили 7 муниципалитетов, фактически ее ядром будут Миасс и Златоуст. Сатка и Трехгорный имеют хозяйственные связи, ориентированные более в сторону Уфы. Куса, Карабаш и Чебаркуль сформируют периферию агломерации, связь которой с центром будет сводиться к нескольким направлениям (здравоохранение, утилизация отходов, общественный транспорт и грузоперевозки), при этом развитие Чебаркуля должно рассматриваться совместно с Челябинской агломерацией.

«Все по делу, хотя немного обидно»

4) К сожалению, ни один моногород нашего региона не входит в группу привлекательных ни для жизни, ни для инвестиций.

При этом совершенно очевидно, что региону не хватает ресурсов для поддержания социальной сферы и стимулирования экономики всех городов, в результате относительно стабильное положение имеют только Челябинск и Магнитогорск.

Остальные города имеют негативную динамику большей или меньшей активности. Но стать в долгосрочной перспективе «регионом двух городов» означает для Челябинской области утрату значительной части своего капитала. В этой ситуацию ключевым приоритетом пространственной стратегии должно стать формирование экономических центров второго уровня: агломерации Златоуста и Миасса, конурбации Озерска, Снежинска, Каслей и Кыштыма, Сатки — как экономического центра запада области, а также Троицка и Карталов — как экономических центров сельскохозяйственной территории на юге области.

«Все по делу, хотя немного обидно»

5) Диверсифицировать города можно, формируя их новые смыслы, специализации на основе имеющихся сильных сторон и умений. Для Златоуста — это обработка твердых материалов, для Миасса — производство комплектующих и интеллектуальной начинки для транспортных систем, Магнитогорск, как бы неожиданно это ни звучало, — агросервис, а также производство современных стройматериалов, у Снежинска есть все, чтобы стать «крепостью для интеллектуалов» в условиях растущего запроса на безопасность.

«Все по делу, хотя немного обидно»

6) В условиях сокращения численности населения большинства территорий встает вопрос эффективности управления и бюджетных расходов на него. Расходы на госаппарат в расчете на 1 жителя в муниципалитетах сейчас варьируются от нескольких сотен до 6 тысяч рублей в год. Эта ситуация характерна для большинства регионов, поэтому задача укрупнения муниципалитетов звучит с федерального уровня.

Опираясь на анализ хозяйственных связей, транспортной доступности, демографических трендов и перспективных специализаций, в перспективе 2035 года число муниципальных образований с нынешних 43-х можно было бы путем объединения свести к полутора — двум десяткам.

Само по себе это произойти не может, это долгий многоэтапный проект, формирование агломераций и объединение муниципалитетов. Чтобы его реализовать, вероятно, потребуется реформирование существующей структуры регионального правительства.

«Все по делу, хотя немного обидно»

«Все по делу, хотя немного обидно»

В самой работе содержатся конкретные меры и проекты развития территорий, но в рамках даже 40-минутного доклада удалось раскрыть только приоритеты, цели и задачи. Сейчас эти наработки будут интегрироваться в общий документ Стратегии — 2035.

В заключение хочу сказать о своем ощущении от произошедшего. Не скрою, я сильно волновалась перед этим выступлением, понимая, что реакция на него, особенно в присутствии прессы, и от глав муниципалитетов, и от руководителя региона может быть самая разная. По ходу выступления лица у всех собравшихся были весьма серьезными и тревожными. Но дальнейшее меня удивило и порадовало: на вопросы, адресованные мне из зала, отвечал уже сам Борис Александрович, отстаивая и обосновывая мои тезисы. «Спасибо за ваш доклад, все по делу, хотя немного обидно, что мы такие непривлекательные», — отметил он.

«Все по делу, хотя немного обидно»

 Фото пресс-служба губернатора Челябинской области

Для меня главный итог таков: канал для коммуникаций с носителями разных мнений открыт, глава региона готов внимательно воспринимать в том числе и то, что идет вразрез с нынешней политикой, звучит «немузыкально» для уха, но обоснованно, корректно и конструктивно. Лично для меня это позитив.

https://www.znak.com

Ключевые теги: стратегия развития, Челябинская область.

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