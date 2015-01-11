В региональном правительстве обсудили задачи по развитию территориального общественного самоуправления

Сегодня состоялось заседание Правления Совета муниципальных образований Челябинской области. Участники совещания обсудили исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по развитию территориального общественного самоуправления, а также привлечению населения к определению направлений деятельности по благоустройству в муниципалитетах Южного Урала.

«Отмечу, что цель нашей работы – не увеличение количества ТОС, а создание условий для эффективной обратной связи с населением, привлечения населения к активному участию в решении вопросов местного значения в формах, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении», – подчеркнул начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков.

В Челябинской области система территориального общественного самоуправления является достаточно развитым институтом гражданского общества. В регионе действует более 350 ТОС на территории 16 муниципальных образований. На заседании совета опытом успешной организации работы территориального общественного самоуправления поделился глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин и глава Кременкульского сельского поселения Сосновского района Александр Глинкин.

Органы территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Челябинской области представляют интересы жителей, осуществляют контроль в сфере ЖКХ, участвуют в благоустройстве и озеленении территории, охране общественного порядка, организуют мероприятия по месту жительства, а также участвуют в изучении общественного мнения, проведении Всероссийской переписи населения, сельскохозяйственной переписи.

В муниципальных образованиях Челябинской области предусмотрены различные формы поддержки ТОС. Органы местного самоуправления предоставляют в безвозмездное пользование помещения, мебель, оргтехнику и средства связи, оплачивают коммунальные услуги, а также в некоторых территориях предусмотрено денежное поощрение.

Правительством Челябинской области и Советом муниципальных образований региона в целях обобщения и распространения положительного опыта, оказания методической помощи органам местного самоуправления, представителям ТОС и заинтересованным гражданам проводятся круглые столы, семинары и региональные конференции.

В завершении заседания Совета муниципальных образований Челябинской области было принято решение, что в ближайшее время пройдет семинар в режиме видеоконференции с участием экспертов, представителей Общественной палаты Челябинской области, активистов ТОС для специалистов органов местного самоуправления и общественников по вопросам создания и осуществления деятельности ТОС в муниципальных образованиях и их поддержке.

Также на заседании начальник управления по внутренней политике регионального правительства Виталий Шиков вручил благодарственные письма губернатора Челябинской области за активную гражданскую позицию главе Пластовского муниципального района Александру Неклюдову и главе Аргаяшского муниципального района Исрафилю Валишину.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-regionalnom-pravitelstve-obsudili-zadachi-po-razvitiyu-territorialnogo-obshchestvennogo