В программе по предоставлению субсидий предпринимателям есть новшества

Начальник Управления экономики Александр Жмайло в студии Озёрск.ру прокомментировал постановление «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства». Видео.

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Полную версию интервью (по вопросам наших читателей) смотрите в выходные на УКС-ТВ.