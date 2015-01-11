На ПО «Маяк» продолжается плановая работа по обеспечению переработки отработавшего ядерного топлива

Сегодня на ПО «Маяк» продолжается плановая работа по обеспечению переработки всех видов топлива, находящихся в федеральной собственности, финансирование которой осуществляется за счет Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года». Это в первую очередь топливо исследовательских реакторов, Военно-морского флота, частично топливо атомных электростанций, в том числе и в дефектном виде. В частности, в настоящее время на предприятии ведется переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов РБМК Ленинградской атомной станции.

Работа по Федеральной целевой программе ЯРБ-2 очень значима с точки зрения повышения уровня радиационной безопасности в Российской Федерации. ПО «Маяк» – единственное в стране предприятие, осуществляющее подобную деятельность. Только в 2016 году на радиохимическом заводе было переработано 311 тонн ОЯТ, в 2017 году выполняются плановые показатели. Все операции по переработке ОЯТ проходят в штатном режиме и без технологических нарушений.

Модернизация завода РТ-1 в ближайшие годы позволит перерабатывать все известные виды топливной композиции. Это относится, в том числе и к накопленному отработавшему ядерному уран-циркониевому топливу ледоколов. В 2018 году начнутся опытно-производственные работы, а после их завершения можно будет приступить к вывозу топлива, которое уже упаковано в контейнеры и находится в береговом хранилище на Северо-Западе России. Ранее были созданы необходимые условия для вывоза ОЯТ из Гремихи. Разработка на ПО «Маяк» безопасных технологий переработки отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок класса «Альфа» позволит полностью вывезти ОЯТ АПЛ из Гремихи до 2022 года.

Радиоэкологическая обстановка в районе ПО «Маяк» удовлетворяет всем санитарным требованиям и характеризуется стабильностью с отчетливой тенденцией к улучшению, чему способствовала в том числе и ликвидация промышленного водоема В-9 (Карачай). Это подтверждают данные круглосуточной системы мониторинга окружающей среды предприятия. Поступления радиоактивных веществ за 2017 год, включая изотоп рутений-106, не превышают 3% предельно допустимых значений.

За период с 20 сентября по 1 октября 2017 года совместно со штатным мониторингом были проведены дополнительные контрольные измерения, свидетельствующие об отсутствии превышения поступления радиоактивных веществ, включая рутений-106, в атмосферу.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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