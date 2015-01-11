Более 60 тысяч жителей ЗАТО вовлечены в социально-культурные программы Росатома

Более 60 тысяч человек за два года приняли участие в творческом конкурсе «Слава созидателям!», который проводится Госкорпорацией «Росатом» в рамках программы по снижению социальных рисков в городах присутствия атомной промышленности. Об этом заявил начальник управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин. Проект «Слава созидателям!», запущенный в 2016 году, объединил 20 городов присутствия. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации был проведен конкурс документальных спектаклей, который продемонстрировал связь отраслевых поколений и показал «живую» историю развития атомной промышленности в РФ.

«Уже почти десять лет на территориях присутствия Росатома реализуются социально-культурные корпоративные проекты. Они направлены на улучшение социальной среды в наших городах. Это и «Школа Росатома», и «Территория культуры Росатома», и другие инициативы, реализуемые на гранты Общественного совета Росатома. Программа «Гражданин Страны Росатом» вовлекает активных жителей, готовых действовать на благо родного города. Отраслевой конкурс лучших муниципальных практик позволяет делиться опытом, развивать партнерство власти и горожан, повышая компетенции ОМСУ. Все проекты стали поистине народными. Они создают комфортную среду для проживания, удовлетворяя разнообразные конструктивные запросы горожан на самореализацию, формируют гражданское партнерство и способствуют повышению качества взаимодействия с ОМСУ в целях развития территории», – сказал он.

С 2016 года начата реализация проекта «Гражданин страны Росатом», целью которого является формирование активного сообщества и создание сети для конструктивного диалога населения, муниципальных властей и Госкорпорации «Росатом» в интересах развития территории. В рамках проекта создан механизм работы с инициативами граждан и проведено более 1500 различных мероприятий, от городских субботников до образовательных модулей для руководителей органов местного самоуправления.

Как отметил Андрей Полосин, управление по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» продолжит финансирование и реализацию социально-культурных программ в городах присутствия, ключевой целью которых является снижение социальных рисков, улучшение уровня социальных и бытовых условий жителей муниципальных образований. Успешная реализация программ позволит решить задачи повышения эффективности муниципальной власти и формирование новых центров её компетенций, а также позволит активнее вовлекать местное население в проекты по благоустройству городской среды.

Справка. Госкорпорация «Росатом» объединяет около 300 предприятий и научных организаций. В их числе – градообразующие предприятия десяти закрытых административно-территориальных образований (городов ЗАТО). Это Горно-химический комбинат (Железногорск), ПО «Старт» им. М.В. Проценко (Заречный), ПО «Электрохимический завод» (Зеленогорск), Комбинат «Электрохимприбор» (Лесной), Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск), ПО «Маяк» (Озёрск), РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), Сибирский химический комбинат (Северск), РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск), Приборостроительный завод (Трёхгорный). В городах ЗАТО проживают более 750 тысяч человек, многие из которых трудятся на предприятиях Росатома.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»