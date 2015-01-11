Более 60 тысяч жителей ЗАТО вовлечены в социально-культурные программы Росатома

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Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

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OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

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| Новости » Про Маяк

Более 60 тысяч жителей ЗАТО вовлечены в социально-культурные программы Росатома

Более 60 тысяч человек за два года приняли участие в творческом конкурсе «Слава созидателям!», который проводится Госкорпорацией «Росатом» в рамках программы по снижению социальных рисков в городах присутствия атомной промышленности. Об этом заявил начальник управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин. Проект «Слава созидателям!», запущенный в 2016 году, объединил 20 городов присутствия. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации был проведен конкурс документальных спектаклей, который продемонстрировал связь отраслевых поколений и показал «живую» историю развития атомной промышленности в РФ.

«Уже почти десять лет на территориях присутствия Росатома реализуются социально-культурные корпоративные проекты. Они направлены на улучшение социальной среды в наших городах. Это и «Школа Росатома», и «Территория культуры Росатома», и другие инициативы, реализуемые на гранты Общественного совета Росатома. Программа «Гражданин Страны Росатом» вовлекает активных жителей, готовых действовать на благо родного города. Отраслевой конкурс лучших муниципальных практик позволяет делиться опытом, развивать партнерство власти и горожан, повышая компетенции ОМСУ. Все проекты стали поистине народными. Они создают комфортную среду для проживания, удовлетворяя разнообразные конструктивные запросы горожан на самореализацию, формируют гражданское партнерство и способствуют повышению качества взаимодействия с ОМСУ в целях развития территории», – сказал он.

С 2016 года начата реализация проекта «Гражданин страны Росатом», целью которого является формирование активного сообщества и создание сети для конструктивного диалога населения, муниципальных властей и Госкорпорации «Росатом» в интересах развития территории. В рамках проекта создан механизм работы с инициативами граждан и проведено более 1500 различных мероприятий, от городских субботников до образовательных модулей для руководителей органов местного самоуправления.

Как отметил Андрей Полосин, управление по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» продолжит финансирование и реализацию социально-культурных программ в городах присутствия, ключевой целью которых является снижение социальных рисков, улучшение уровня социальных и бытовых условий жителей муниципальных образований. Успешная реализация программ позволит решить задачи повышения эффективности муниципальной власти и формирование новых центров её компетенций, а также позволит активнее вовлекать местное население в проекты по благоустройству городской среды.

Справка. Госкорпорация «Росатом» объединяет около 300 предприятий и научных организаций. В их числе – градообразующие предприятия десяти закрытых административно-территориальных образований (городов ЗАТО). Это Горно-химический комбинат (Железногорск), ПО «Старт» им. М.В. Проценко (Заречный), ПО «Электрохимический завод» (Зеленогорск), Комбинат «Электрохимприбор» (Лесной), Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск), ПО «Маяк» (Озёрск), РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров), Сибирский химический комбинат (Северск), РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск), Приборостроительный завод (Трёхгорный). В городах ЗАТО проживают более 750 тысяч человек, многие из которых трудятся на предприятиях Росатома.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Ключевые теги: Росатом, ПО Маяк.

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