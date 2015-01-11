В Минтруде опровергли сообщения о повышении минимального трудового стажа

Минтруд опроверг обсуждение планов по повышению минимального трудового стажа для получения пенсии. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается", - говорится в ответе Минтруда на запрос "РГ".

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на трех федеральных чиновников об обсуждении повышения минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии по старости. По их словам, инициатива призвана стать альтернативой для непопулярного в обществе повышения пенсионного возраста.

Сейчас для получения страховой пенсии граждане должны накопить семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему, а также набрать минимальное число пенсионных баллов.

https://rg.ru