Совещание по вопросам ГТО

24 октября 2017 года, в 16:00, в ДК "Строитель" состоится методическое совещание совместно с Директором Областного Государственного Бюджетного Учреждения «Дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса "Готов к Труду и Обороне" в Челябинской области» Александром Сергеевичем Беленковым и начальником отдела ВФСК ГТО по Челябинской области Вячеславом Васильевичем Сарсынбаевым по внедрению ВФСК "Готов к Труду и Обороне" в общеобразовательные, спортивно-массовые учреждения, производственные коллективы. На совещании будет затронута тема агитационно-пропагандистской деятельности на территории Озерского городского округа.

Приглашаем учителей физической культуры и классных руководителей общеобразовательных школ, СУЗов и ВУЗов, председателей производственных коллективов ПО "Маяк" и всех неравнодушных жителей Озерского городского округа принять участие в совещании.

Методисты МБУ Арена