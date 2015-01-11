На фестивале в Сочи озерчанин Николай Тележников был отмечен в ходе празднования юбилея Молодежного центра Союза кинематографистов.

Житель Озёрска Николай Тележников получил благодарность от Никиты Михалкова. Благодарственное письмо было передано 16 октября секретарём Союза кинематографистов России Евгением Герасимовым в торжественной обстановке на праздновании пятилетия Молодежного центра Союза кинематографистов, которое проходило в рамках Всемирного форума молодёжи и студентов в Сочи.

На форуме, в числе двух десятков тысяч участников, собрались и представители региональных отделений Союза кинематографистов, организаторы киносообществ и фестивалей. Помимо празднования первого юбилея Молодёжного центра СК РФ, киношники занимались разработкой стратегии развития молодого регионального кино.

Николай Тележников получил благодарность от председателя Союза кинематографистов Н. С. Михалкова за организацию конкурса кинопроектов в рамках фестиваля «ЧелоВечное кино-2017» и за активное участие в деятельности Молодёжного центра Союза кинематографистов. В своём видеопоздравлении Михалков назвал тех, кто активно работает в МЦ, опорой сегодняшнего и будущего кинематографа России.

Николай Тележников родился в Кыштыме, проживает с семьёй в Озёрске. Окончил СПбГАТИ, руководил телевизионной редакцией Озёрского МУП «Иртяш», в настоящее время заведует кафедрой режиссуры кино и ТВ Челябинской академии культуры.

Озёрск.ру