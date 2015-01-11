Иван Сбитнев прокомментировал реализацию программы по благоустройству

В 2017 году Озерский городской округ наряду с другими муниципалитетами вошёл в государственную программу по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». О ходе выполнения мероприятий программы представителям озерских средств массовой информации рассказал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Следует напомнить, что в 2017 году на реализацию мероприятий программы из федерального бюджета округ получил 41,7 млн рублей, а также на условиях софинансирования, на эти цели было направлено более 200 тысяч рублей из бюджета округа.

Часть средств была выделена на благоустройство общегородских территорий: на замену шести остановочных комплексов на пр. Карла Маркса, на обустройство безопасного покрытия нового игрового комплекса в Детском парке, на капитальный ремонт наружного освещения на пр. Ленина.

По условиям программы на благоустройство дворовых территорий было направлено две трети от общего объёма финансирования, эта сумма составила порядка 30 млн рублей. Как отметил Иван Сбитнев, в этом году в программу по благоустройству вошли 90 домов, жители которых проявили инициативу и оперативно представили свои предложения:

– В ходе благоустройства дворовых территорий были выполнены следующие виды работ: ремонт системы наружного освещения, обустройство детских игровых зон, парковочных мест, установка скамеек и урн, асфальтирование дворовых проездов.

Например, во дворе дома по адресу ул.Семёнова,3 жители проголосовали за благоустройство детской площадки. Этот жилой сектор обслуживает управляющая организация «ЖЭК-4». Это предложение было поддержано общественной комиссией, и силами управляющей компании на данный момент оно реализовано в полном объёме.

Фото Владимира Беляева.

Иван Сбитнев подчеркнул, что программа по благоустройству направлена на то, чтобы реализовать инициативу граждан. Активное участие собственников было одним из обязательных условий:

– Реализовать программу по благоустройству возможно только при тесном взаимодействии трёх институтов: общественности, управляющих организаций и органов местного самоуправления. Придомовые территории являются собственностью жителей многоквартирных домов, поэтому без их активного участия у администрации нет возможности определить приоритеты и принять решение. Хочу выразить благодарность всем инициативным гражданам, которые откликнулись и оперативно включились в работу, без участия собственников решить эту сложную задачу мы бы не смогли.

Во дворе дома по адресу ул. Иртяшская,7 был реализован комплекс мероприятий: установлены детские игровые формы, спортивные тренажёры, скамьи, обустроены парковочные места.

– Во дворе дома по б. Гайдара, 26 были обустроены парковочные места. Это очень большой жилой дом и в этом дворе была большая проблема с парковкой. Была проведена серьёзная работа, и в итоге на сегодняшний день эта непростая задача решена, места для парковки автомобилей сделаны. В соседнем дворе у дома по ул. Матросова,38 был выполнен ремонт системы наружного освещения. По адресу пр. К.Маркса,1 также были благоустроены дополнительные парковочные места.

Наряду с жителями новой части города, в старом районе есть инициативные граждане, которые решили в рамках программы провести ряд работ по благоустройству. Во дворе домов по ул. Уральской,3 и ул. Строительной,5 выполнены подготовительные работы. Жители решили раскрасить бетонный забор со стороны двора, и дворовый фасад здания склада, чтобы границы дворовой территории и детской площадки выглядели привлекательно и жизнерадостно. Также была расчищена и отсыпана щебёнкой сама территория, где в ближайшее время будут размещены игровые формы, обустроена детская площадка.

В этом году на программу по благоустройству в целом по стране были выделены средства в размере 25 млрд рублей. Программа будет действовать пять лет с 2018 по 2022 годы.

– Все намеченные в рамках программы мероприятия в округе должны быть обязательно завершены до конца текущего года, – обратил внимание Иван Сбитнев, – чтобы в следующем году округ смог претендовать на тот же уровень финансирования. Если в течение пяти лет округ будет получать финансирование в том же объёме, а жители проявят активность, то вместе мы сможем значительно повысить уровень благоустройства в Озерске.

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