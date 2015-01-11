Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий – по данным Гидрометцентра, 27 октября в Челябинской и Курганской областях ожидается сильный снег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, в течение предстоящих суток сохранится переменная облачность, на отдельных участках дорог – гололедица. Ночью в Челябинской области в низинах возможно понижение температуры воздуха до минус 15 градусов.

«Изменение погоды ухудшает дорожные условия, повышает риск совершения дорожно-транспортных происшествий. На трассе Челябинск – Новосибирск отмечаются снежные заносы, движение транспорта затруднено», – сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В ведомстве просят водителей по возможности воздержаться от поездок. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, достаточный запас топлива и питания.

На все дороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС для осуществления надзора за движением и оказания своевременной помощи автомобилистам, если этого потребует ситуация, отмечается в сообщении.

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