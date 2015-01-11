На повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы направят 1,1 млрд рублей

Соответствующие изменения в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенные губернатором Борисом Дубровским, приняли сегодня областные парламентарии на заседании законодательного собрания.

Сегодня депутаты заксобрания утвердили поправки в бюджет Челябинской области, поддержав инициативу губернатора Бориса Дубровского о направлении 1,1 миллиарда рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

«Основная сумма пойдет на повышение зарплат в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ Владимира Путина. Депутаты очень позитивно восприняли этот момент. Также часть суммы направляем на организацию Форума России и Казахстана, который пройдет в Челябинске в ноябре. Мы видим позитивную динамику в экономике, которая показывает, что мы выполним бюджет на нынешний год», — пояснил во время заседания председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Выделенный один миллиард рублей будет направлен министерствам социального блока: министерству образования – 237,7 млн рублей; министерство культуры 107,4 млн рублей; министерству здравоохранения – 500,0 млн рублей; министерству социальных отношений – 82,1 млн рублей; государственному комитету по делам архивов – 1,5 млн рублей; дотация муниципальным образованиям на учреждения культуры - 186,9 млн рублей.

Дополнительные ресурсы будут направлены на организацию в Челябинске XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проведение которого планируется в ноябре (70 млн рублей), а также на вклад Челябинской области в хозяйственное партнерство, которое занимается строительством общественно-делового центра в Челябинске к ожидаемым саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году (50 млн рублей).

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по доходам – 141,2 млрд рублей; по расходам – 143,7 млрд рублей. Дефицит – 2,5 млрд рублей (без изменений).

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