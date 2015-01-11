Стартует турнир по классическим шахматам

Уважаемые любители шахмат! С 29 октября 2017 года (воскресенье) в шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается Полуфинал первенства Озерского ГО по классическим шахматам. Контроль времени - 1 час 10 минут каждому участнику. Регистрация участников с 11-00 до 11-20. Первый тур – 11-30. Игровые дни – воскресенье 11.00, среда 18.30. Приглашаем желающих принять участие! Шахматная Федерация Озёрского ГО

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