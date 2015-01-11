ДК «Энергетик» — дом, в котором живет праздник

60 лет назад дом культуры «Энергетик» открыл двери для взрослых и детей, зрителей и самодеятельных артистов, талантов и поклонников.

5 ноября в честь юбилея этого учреждения состоится большой праздничный концерт «Дом, в котором живет праздник».

В начале торжества организаторы праздника напомнят зрителям о том, как дом культуры рос и развивался, расскажут, как он живет сейчас, продемонстрируют уникальные кадры, фотографии прошлых лет и современного времени.

В концерте примут участие все, кто занимается в ДК в настоящее время – от самых юных артистов до участников коллективов ветеранов.

И конечно, в этот праздничный день будут звучать поздравления и слова благодарности, ведь 60 лет – это серьезная веха, важный этап в жизни не только дома культуры «Энергетик», но и всего поселка Новогорный.

http://www.ozerskadm.ru